Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et l’Association française des victimes du terrorisme (AfVT) ont appelé mardi les autorités françaises à intensifier les démarches pour permettre l’extradition de quatre suspects vers la France.

« Le CRIF et l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT) appellent les autorités françaises à tout mettre en œuvre auprès de leurs homologues norvégiens, jordaniens et palestiniens pour que les suspects soient entendus en France par le juge en charge du dossier et que la justice puisse travailler en toute indépendance et en-dehors de toute considération politique », ont déclaré les deux organisations dans un communiqué conjoint.