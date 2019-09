35° à l’ombre: le bébé oublié dans une voiture

Un bébé qui pleure dans un véhicule. Une chaleur insupportable en ce mois de septembre à Ofakim dans le sud d’Israël. Des parents irresponsables qui « oublient » leur bébé dans son siège auto…et un policier qui arrive en trombe pour éviter le pire.

Grâce à la vigilance des passants, le bébé n’est resté que quelques minutes enfermé dans la voiture. Il s’en tire avec une grosse frayeur et une très légère déshydratation. Une enquête des Affaires sociales a été ouverte à l’encontre des parents.

Bon à savoir

Dans une voiture garée au soleil, après 10 minutes, on a déjà gagné plus d’une dizaine de degrés, quelques soit la température de départ. S’il y a seulement 21° à l’extérieur, après 10 minutes, il y en a 33 à l’intérieur du véhicule. En période de canicule, si la température extérieure est de 35°, elle monte à 47°C dans l’habitacle durant le même laps de temps.

Et après une exposition de 20 minutes, on peut encore ajouter 9°C. Cela signifie qu’on peut atteindre 56° dans une voiture laissée 20 minutes au soleil quand la température extérieure est de 35°C. Et même si on n’a que 21° comme température extérieure, après 20 minutes, on est déjà à 42°C dans l’habitacle.