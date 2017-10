300 familles juives ont quitté Toulouse depuis la tuerie de Mohamed Merah à l’école Ozar Hatorah

Depuis 2012, environ 300 familles ont quitté Toulouse pour rejoindre Israël. Une vague de départs faisant écho aux attentats de Mohamed Merah et à la montée de l’antisémitisme……..Détails………

En 2012, Mohamed Merah abattait trois militaires, un enseignant et trois enfants d’une école juive, avant d’être tué.

Gabriel, 4 ans, et Arieh, 5 ans, étaient avec leur papa, Jonathan Sandler, devant le portail d’Ozar Hatorah, à Toulouse.

À 7 h 57 précises, lundi 19 mars 2012, le tueur au scooter Mohamed Merah débarque et abat froidement ses victimes.

L’homme poursuit ensuite une petite fille de 7 ans dans l’établissement, la saisit par les cheveux et l’exécute d’une balle dans la tête. Il s’agit de Myriam Monsonego, la fille du directeur de l’établissement. Un adolescent de 15 ans est aussi grièvement blessé lors de l’attaque. Lire la suite sur koide9enisrael