3 « jeunes » chercheurs israéliens lauréats du prix Blavatnik

Israël, lauréat du « Prix Blavatnik » pour la première fois ! Conçu aux États-Unis en 2007, le prix Blavatnik récompense des scientifiques et des ingénieurs exceptionnels âgés de 42 ans maximum !

Associer un travail acharné à un indéniable talent, voilà bien le meilleur cocktail pour réussir ! C’est exactement la recette employée par 3 israéliens pour obtenir leur sélection et participer à ce fameux concours .

Restait à transformer l’avantage !

Un jeu d’enfants pour Oded Rechavi, Charles Diesendruck et Anat Levin. Ce sont les 3 lauréats du Prix Blavatnik décerné par l’Académie des sciences de New York en collaboration avec l’Académie israélienne des sciences et des sciences humaines. Le prix est d’un montant de 100 000 dollars pour chacun !

De talentueuses personnes, jeunes par définition, surement aisées (on ne prête qu’aux riches !), belles comme il se doit en pareil cas et terriblement sympathiques…

Ainsi Oded Rechavi est « maître de conférences en neurobiologie à l’Université de Tel Aviv. Son travail de pionnier a montré comment les traits acquis peuvent être transmis à la génération suivante sans modification du code de l’ADN. Ses recherches contribuent à expliciter le coté héréditaire de certaines maladies complexes. Elles pourraient être un premier pas vers des traitements véritablement adéquates ».

Charles Diesendruck, lui, est « professeur adjoint de chimie au Technion-Israel Institute of Technology. Son domaine de prédilection est la « mécano-chimie » pour laquelle la force mécanique est utilisée pour conduire des réactions ou des changements chimiques. Grâce à ces réactions, les propriétés des matériaux peuvent être modifiées, créant des matériaux intelligents mécano-sensibles. »

Enfin, « Anat Levin est professeur agrégé de génie électrique au Technion.

Elle a apporté une contribution révolutionnaire dans le domaine émergeant de la photographie computationnelle. Elle permet de surmonter les limites des systèmes d’imagerie traditionnels. »

L’esprit d’innovation

« Ces trois jeunes scientifiques et ingénieurs exceptionnels illustrent l’esprit d’innovation et la remarquable portée scientifique des établissements universitaires et de recherche israéliens. Leur travail contribuera à l’amélioration des sciences dans le monde entier pour les générations à venir », a déclaré Len Blavatnik, fondateur et président d’Access Industries et responsable de la Fondation de la famille Blavatnik.

Tous trois recevront leur prix à Jérusalem le 4 février prochain lors d’une cérémonie officielle.