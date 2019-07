250.000$ et le droit de jouer dans la cour des plus grandes Start-Up israéliennes

Attention, il ne vous reste que quelques jours pour participer au « Challenge TMTI cuvée 2019 ». Les start-ups existantes ont quelques priorités en commun à savoir s’entourer de puissants bien placés, trouver tous modes de financement appropriés et recruter moult talents.

Gagnez ce concours : plus rien ne vous fera obstacle, vous obtiendrez les connexions et le financement dont vous avez besoin pour monter en flèche votre Start-up personnelle ! Un véritable défi que cette invite à tenter de gagner « The Marker Tau Innovation » dont les prix seront remis à la Bourse de Tel-Aviv, à l’auditorium Smolarz de l’Université de Tel Aviv ainsi qu’au « HIT College de Holon » !

Dans ce cas précis il s’agit bien davantage d’une rodomontade insensée imaginée par quelque illuminé bien décidé à offrir au meilleur, outre un pactole de 250.000$ pour commencer, le droit de jouer dans la cour des plus grandes Start-Up israéliennes du moment, (si l’on en croit leur présentation personnelle sur site qui stipule que « The Marker (Haaretz) et l’Université de Tel Aviv ont uni leurs forces pour créer une marque commune baptisée « The Marker TAU Innovation », (TMTI)

Une appellation contrôlée conçue pour encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise.

Et de raconter comment, en 2011, ces quelques centaines de volontaires, par un prompt renfort s’étaient retrouvés des milliers en arrivant au port »… Avant que les juges ne désignent 70 concurrents autorisés à participer à la demi-finale qui aura lieu cette année le 23 Juillet prochain !

Des épreuves redoutables divisées en différentes sections du style « Intelligence artificielle », « Mobilité intelligente », « Technologies financières », (etc.), présentées sous forme de pitch de plusieurs minutes par 500 jeunes entreprises et 6 000 participants venus du monde entier.

Des entrepreneurs, des chefs de file de l’industrie, des diplomates, des investisseurs et d’incroyables orateurs, une occasion unique de rencontrer les esprits les plus brillants et les plus audacieux de la scène technologique du moment.

A noter que « The Marker » est une filiale de Haaretz. Son contenu est publié quotidiennement en version imprimée, en version Web et son bulletin hebdomadaire touche des milliers de personnes.

C’est la première année que « The Marker » est associé à une conférence consacrée à la promotion de l’innovation pour mieux faire progresser l’écosystème israélien par le biais d’importants dirigeants, des investisseurs de haut rang, dito pour les entrepreneurs et autres.

Elle ne fait que compléter toutes les autres qui se succèdent de bars en espaces de travail !

Qui dit mieux ?