25 ans après: des artistes rendent hommage au Rabbi de Loubavitch

Le mannequin Naomi Campbell dans un hommage au Rabbi de Loubavitch, Rabbi Menachem Schneerson, sur les médias sociaux, a écrit : «Un leader, un érudit et un enseignant inspirant, le Rabbi a enseigné que nous sommes tous fondamentalement bons et que chacun de nous a le potentiel de changer le monde. pour le mieux, une bonne action à la fois. J’ai personnellement beaucoup appris de sa sagesse et de ses enseignements, et même si je ne l’ai jamais rencontré, je me suis rendu à son lieu de repos dans le Queens pour gagner des bénédictions et de l’inspiration. Avec tant de discordes et de divisions dans notre société, les paroles du Rabbi sont plus pertinentes que jamais, et nous avons tellement besoin de les prendre à cœur et d’apprendre de son exemple pour toujours voir le bien chez les autres, même avec ceux avec qui nous pouvons être en désaccord. ”Lire la suite sur jforum.fr