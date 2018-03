25 anciens combattants de Tsahal font du bénévolat dans les favelas de Rio !

25 anciens combattants de Tsahal ont décidé après l’armée de faire du bénévolat dans les favelas (bidonvilles) de Rio de Janeiro, au Brésil, en donnant des cours de soutien en anglais et en mathématiques aux enfants des quartiers défavorisés et en rénovant les institutions communautaires, tout cela dans le cadre du programme « Warriors Without Borders » (Combattants sans frontières)…….Détails……….