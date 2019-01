2018 Israël : les investisseurs ont doublé leur budget sur les startups d’intelligence artificielle

Les sociétés d’IA liées à Israël ont généré 1,89 milliard de dollars de financement en 2018, selon un nouveau rapport

Dans un nouveau rapport de fin d’année sur le secteur de la technologie israélien, les startups de l’intelligence artificielle occupent une place centrale, et 70% de l’argent injecté dans la technologie israélienne est étranger.

Le cabinet d'études de marché IVC Research Center Ltd., basé à Tel-Aviv, en collaboration avec le cabinet d'avocats israélien Zysman, Aharoni, Gayer et Sullivan & Worcester LLP, a publié son rapport de synthèse sur la technologie et le capital-risque israéliens en 2018 : un montant record de 6,4 milliards de dollars sur 623 transactions, soit 17% de plus qu'en 2017, selon le rapport. Le quatrième trimestre de 2018, le plus fort de l'année, a enregistré un total de 1,82 milliard de dollars d'investissements dans des sociétés liées à Israël.