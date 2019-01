2018 : Croissance de 21% des touristes indiens en Israël !

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Israël a enregistré une croissance de 21 pour cent des arrivées de touristes indiens avec environ 70 800 voyageurs qui ont visité le pays de janvier à décembre 2018, ce qui en fait le 12ème marché source pour le tourisme d’Israël.

Grâce à son offre dynamique, à l’ouverture de liaisons aériennes plus directes et à l’assouplissement des procédures de visa, ce pays du Moyen-Orient est devenu une destination touristique privilégiée des Indiens et l’année dernière a été exceptionnelle pour le tourisme israélien en Inde et dans le monde entier.Lire la suite sur israelvalley.com