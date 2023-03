200.000 manifestants dont on ne parle pas

Les médias israéliens passent sous silence une manifestation de la droite israélienne, et l’AFP titre manifestation de l’extrême droite israélienne.

L’antisémitisme, rappelons-le n’est pas une affaire de race, mais c’est le rejet du Judaïsme comme référence de valeurs. Lors des pogromes, durant les inquisitions, ou dans l’Allemagne nazie, on brûlait les synagogues, les sifrés Torah, le Talmud et tout ce qui était le symbole du judaïsme. Et on interdisait l’étude de la Torah et la pratique du judaïsme, comme du temps de Rome, Tuer les juifs pour tuer le Judaïsme, et inversement. Quand les médias font la promotion de la gauche laïque ou antireligieuse, ils ne font qu’un antisémitisme qui ne dit pas son nom.Lire la suite sur jforum.fr