2 projets d’attentats déjoués depuis le 1er janvier

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb Crédit : TRISTAN REYNAUD/SIPA

Deux projets d’attentats, contre un “grand équipement sportif” et contre des militaires de l’opération “Sentinelle”, ont été déjoués depuis le 1er janvier 2018 en France, fait savoir Gérard Collomb ce dimanche 25 février. Ces projets “n’étaient pas encore totalement finalisés” mais impliquaient“un certain nombre de gens”, a expliqué le ministre de l’Intérieur lors du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Ces projets ont été empêchés “dans le Sud” et “dans l’Ouest”, a-t-il précisé. Lire la suite sur jforum.fr