1er Black Food Festival de Tel-Aviv et le noir devient couleur !

Tel-Aviv « La » ville où tout, absolument tout est permis ! Il fallait bien que cela finisse par arriver dans cette ville que l’on peut accuser de tous les débordements, de tous les maux mais pas de racisme !

Black Food ! Ainsi, le 7 février prochain la « Ville blanche » mettra le noir à l’honneur le temps de célébrer le premier festival de nourriture noire de 15 heures à 21 heures au « Nid de coucou » pour la modique somme de 55 NIS selon certaines sources* et acheter la nourriture chez l’exposant au Cuckoo’s Nest (Noam Street 3)Tel Aviv selon d’autres.

Le noir est tellement plus chic !

Plus sérieusement, il s’agit promouvoir au travers de cette manifestation des plus originales, des aliments naturellement réellement noirs du style mûres, café noir, chocolat noir, vinaigre balsamique, pain noir, crème glacée, maïs noir et la liste n’est pas exhaustive !

Concernés aux premiers chefs, tous ceux de Tel Aviv et les vendeurs de nombreux magasins, cafés, restaurants, bars et boulangeries locaux y présenteront leurs créations.

Tout ce beau monde s‘activera pour vous faire découvrir qui, un Hamburger noir, un macaron noir, voire un Bagele noir, toutes les dernières tendances en matière de boissons et d’aliments noirs savoureux.

Pour la petite histoire….

Il faut savoir que « Le Black Food Festival » initial a été fondé en 2016 à Budapest par Regina Boros, une femme à la forte personnalité, passionnée de cuisine, blogueuse et professionnelle de marketing.

Puis vint la création d’un autre centre à Berlin, puis celui de Tel-Aviv, une nouvelle étape qui devrait être suivie de 20 autres au cours des deux prochaines années, si l’on en croit les dires de cette géniale génitrice…

Alors, vous madame, vous monsieur, si vous êtes tentés par cette nouvelle dimension culinaire, n’hésitez pas une seconde : Connectez-vous sur [email protected] pour participer en tant qu’exposant.

Mais attention ! Il vous faudra « faire très-très fort », encore plus fort que les gagnants du Festival berlinois et leur « Polenta noire aux insectes champignons et sauge au beurre » car ce ne sont pas vos tentatives de nouveaux points d’intérêts apportés par des objets de design et de mode noirs, des accessoires et des objets de décoration, ainsi qu’une soirée underground (sic) qui vous les feront dépasser !