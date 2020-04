19 avril 1943, un jour inoubliable de la fierté juive : début de l’insurrection du ghetto de Varsovie

Le 19 avril 1943 débuta l’insurrection du ghetto de Varsovie, les nazis décident de déporter les derniers Juifs et pénètrent en force dans le ghetto encerclé : 16 officiers et 850 soldats participent à l’action. 3000 Juifs participent à l’insurrection, mais seulement 600 sont armés, et mal armés. Ils profitent de leur connaissance du terrain, font communiquer entre eux les appartements en abattant des murs, se battent dans les caves transformées en “bunkers”. Le combat est inégal, désespéré, ils le savent mais décident de sauver l’honneur du peuple juif.Lire la suite sur lemondejuif.info