Avancer ! Quand Tsahal se remet en question en permanence

« Dans les grandes entreprises, les idées créatives fusent mais sont rarement concrétisées peut-on lire sur le site du Département de l’Innovation de l’Armée de l’Air israélienne qui se déclare actuellement en charge de faire que cela change dans ses rangs.

« Tout a commencé avec l’ouverture de la plateforme de l’innovation en octobre 2014 au sein de l’Armée de l’Air où nous avons commencé par demander aux soldats de l’Armée de l’Air de nous proposer leurs idées pour améliorer nos rangs, » explique le commandant Omer, responsable du Département de l’Innovation.

Façon bien spéciale d’appréhender les problèmes, sans doute due à l’âge tendre de ses troupes, Tsahal sait faire montre d’une jeunesse d’esprit, qui lui permet de se remettre sans arrêt en question de la façon la plus simple, voire innocente !

Comment ça marche ?

Une fois le problème « cliniquement » défini, simples soldats et officiers se rassemblent pour y réfléchir et après un laps de temps moyen de 10 semaines, ils présentent une solution à un panel composé de hauts gradés, dont colonels et généraux de brigade financeront éventuellement la réalisation.

« En peu de temps, les soldats et officiers de l’Armée de l’Air israélienne nous ont transmis des centaines d’idées et suggestions pour améliorer notre armée ».

Que voilà une démarche intéressante même si elle prête à sourire tant elle semble prendre plaisir à parodier le champion toutes catégories secteur du bon sens, monsieur de la Palisse.

Ce qui amène à ce genre de constations

Mettre le doigt sur un problème ne veut pas dire obligatoirement en connaître la solution ! « Tout soldat, gradé ou pas, peut faire parvenir ses constatations, sans pour autant savoir comment les résoudre ! Souvent, des officiers hauts gradés transmettent les problèmes auxquels ils sont confrontés et via la plateforme, les soldats du Département de l’Innovation font appel aux autres soldats de l’Armée de l’Air pour trouver une solution. ».

Un exemple entre mille : Un soldat avait remarqué que son unité passait des heures à rentrer les mêmes données sur l’ordinateur tous les jours. Le département a alors demandé aux programmeurs de l’Armée de l’Air, (qui eux aussi faisaient face au même problème), de créer un programme qui permettrait de gagner du temps.

Résultat ? Aujourd’hui, les soldats ont gagné 150 jours de travail !

Un autre échantillon du comment résoudre un autre problème : « Le Département de l’Innovation a résolu le grave problème des oiseaux dans l’Armée de l’Air. Dans l’aviation, le risque de péril aviaire causé par les oiseaux coûte des milliards d’euros aux aéroports et compagnies aériennes. L’officier en charge de contrôler ce risque dans l’Armée de l’Air a fait part de ce problème au Département de l’Innovation. Très peu de temps après et avec l’aide de la Division Lotem TI (technologie de l’information), ils ont organisé un hackathon. En 24 heures, une application, comparable à “Waze” pour les oiseaux, a été créée. Grâce à cette application, les gens signalent les flux d’oiseaux qu’ils remarquent près des aéroports. L’application collecte alors ces données et les cartographie afin de minimiser les accidents. »

« Le département de l’innovation est une plateforme qui permet aux soldats de communiquer et de partager leurs idées… Pour s’améliorer et résoudre ce qui ne va pas. Il faut que chacun comprenne que sa voix compte, répète à l’envie Ilan, un de ses caporaux qui a fondé et investi dans des start-up, alors que d’autres ont travaillé dans de grandes compagnies comme SAP, Google, NASA, et IBM.

Et de conclure dans le même esprit : « Pour le moment, cette plateforme et ce département existent uniquement dans l’Armée de l’Air mais l’objectif est de l’ouvrir aussi dans les autres branches de Tsahal ».