Un vent chaud venu du Proche-Orient souffle sur la capitale avec de nouvelles adresses israéliennes pointues, chaleureuses et gourmandes. Et les Parisiens de découvrir une cuisine méditerranéenne fraîche, souriante, attachée aux beaux produits, loin de se résumer aux seuls houmous et falafels.

Baba Marais Le lieu. Directeur artistique chez Sony dans une autre vie, parti se former à la restauration dans la Grosse Pomme, Thomas Kolnikoff (ex -La Maison Mère et Artisan, IXe) vient juste d’ouvrir, au cœur du Marais, cette table d’angle de «caractère méditerranéen». L’enseigne signifie à la fois «patriarche, grand-mère et popotin», dans un décor réussi qui rappelle le soleil du Sud (bar en terre cuite et bois clair où l’on peut s’installer, murs ocre).Lire la suite sur israelvalley.com