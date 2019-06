11 voitures sans pilote testées dans les rues de Tel-Aviv

Israël s’est fixé depuis des années pour but de devenir le centre de la technique automobile, l’accent étant mis tout spécialement sur le développement de voitures-robots, c’est-à-dire sans chauffeur.

Le constructeur russe Yandex vient de recevoir l’autorisation du ministère israélien des Transports de tester la Toyota Prius sans pilote dans les rues de Tel-Aviv. D’ici la fin de l’année, 10 véhicules devraient être en circulation, en un premier temps sous la surveillance d’un ingénieur assis à la place du conducteur mais qui ne touchera au volant qu’en cas d’urgence.

„Tester les véhicules dans une ville comme Tel-Aviv c’est relever des défis résolument nouveaux“ a déclaré l’équipe. La position des feux, les nombreux ronds-points, la densité de circulation et les conditions climatiques (par exemple l’intensité du soleil) sont des facteurs particuliers dont il faut tenir compte.

A noter que Toyota n’est pas un cas unique. Un nombre sans cesse croissant de constructeurs automobiles ouvre des sites de recherche et de développement en Israël. Après BMW et Mercedes qui y ont installé des centres d’innovation, la Ford Motor Company vient d’ouvrir un centre de recherche à Tel-Aviv qui sera principalement consacré à la connectivité (navigation, utilisation de multimédia et d’informations relatives à la conduite), capteurs, systèmes automatiques et cybersécurité.

Parallèlement, la start up israélienne NFT Inc. est en train de repenser totalement le concept de conduite autonome. Son nouveau véhicule électrique Aska dispose de 14 hélices et d’ailes escamotables qui lui permettront de survoler les bouchons. Au début, le prix de la voiture volante se situera entre 200 000 et 300 000 dollars mais dès que le véhicule sera construit en série il pourra être proposé à 50 000 dollars.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse