100 experts internationaux soutiennent la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie

Une centaine d’experts juridiques israéliens et du monde entier ont envoyé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou cette semaine, dans laquelle ils que le projet d’étendre la souveraineté à de grandes parties de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain n’est pas contraire au droit international.

L’offre de souveraineté controversée a été introduite dans le cadre du plan de paix des États-Unis au Moyen-Orient, lancé en janvier, et envisage d’appliquer la loi israélienne à environ 30% de la Judée-Samarie.

Le plan a rencontré de vives objections de la part de l’Autorité palestinienne, qui a averti que son adoption rendrait essentiellement les accords d’Oslo de 1993 – la base du processus de paix israélo-palestinien – nuls et non avenus. L’ONU et l’Union européenne ont également mis en garde Israël contre la poursuite de son plan, affirmant qu’il violait le droit international et condamnerait le processus de paix régional déjà moribond.

La lettre, rédigée par des membres du Forum juridique international, déclarait que « le statut souverain de la Cisjordanie est controversé depuis longtemps. Parallèlement à l’école de pensée selon laquelle l’État palestinien a la souveraineté sur la Cisjordanie, il existe également une école de pensée affirmant qu’Israël a effectivement la souveraineté territoriale légale en Judée-Samarie. «

Politique ou juridique ?

La question de savoir qui est souverain sur la Judée et la Samarie est une question politique plutôt que juridique, poursuit la lettre.

« Les allégations selon lesquelles l’application de la loi, de la juridiction et de l’administration d’Israël sur les territoires s’apparente à une » annexion unilatérale « qui entraînera une » injustice internationale « sont trompeuses et partiales. Décider de la légalité d’une telle politique tout en ignorant les allégations d’une partie (Israël), est « faux et malhonnête intellectuellement ».

Le Forum juridique international est « un centre juridique proactif à but non lucratif pour plus de 3 000 avocats, organisations et militants du monde entier, qui participent à la bataille juridique contre le terrorisme, l’antisémitisme et le mouvement BDS », selon son site Web. .

Fondateur et directeur du f Yifa Segal a déclaré qu ‘ »il est temps de faire la différence une fois pour toutes entre le discours politique et le discours juridique. Israël ne viole pas le droit international en poursuivant le plan de souveraineté ».