100 cyclistes canadiens aux côtés de 100 invalides de Tsahal

Chaque année, depuis 11 ans, l’association amicale du Beit Halochem Canada, organise la course Courage in Motion.

Chaque jour, pendant 5 jours, 100 cyclistes canadiens parcourent entre 50 et 130 kilomètres aux côtés de 100 anciens combattants invalides de Tsahal.

La participation des cyclistes s’élève à plus de 800 000 dollars. Elle est utilisée pour financer l’achat de matériel (vélos à main, vélos simples et tandems) et les programmes cyclistes des différents Beit Halochem.

Le cyclisme est devenu l’un des sports les plus pratiqués dans les centres Beit Halochem. Cela permet à ceux qui n’ont ni les jambes ni la vue de profiter du plein air et d’être ensemble.

Rendez-vous cette année du 22 et 26 octobre 2018.

Pour en savoir plus et soutenir l’action du Beit Halochem www.zdvo.org/fr