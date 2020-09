10 signes que la saison des fêtes juives est arrivée en Israël

Voici une liste non exhaustive de tous les signes indiquant que c’est vraiment la saison des fêtes juives du mois de Tichri, ici en Israël.

Ah les fêtes ! lisez attentivement les dix points évoqués ci-dessous. Et dites-nous vraiment si on abuse…

Il y a du miel. Absolument partout

Tu n’aimes pas le miel? C’est vraiment dommage. Parce que dans les semaines qui ont précédé Rosh Hashana, il est absolument partout – dans les gâteaux, les salades, les plats de poulet, les lotions pour le corps et votre cadeau de vacances du travail. Disons simplement que nous ne serons pas surpris de voir le désinfectant pour les mains parfumé au miel faire une apparition festive à la caisse de la pharmacie cette année.

Les journaux grossissent pour les fêtes

Si vous avez déjà parcouru un journal du week-end en Israël, vous devez avoir remarqué que c’est un pavé très imposant. Des suppléments sans fin, des magazines et des pages et des pages de publicités. Et bien à l’approche des fêtes, le pavé est encore plus lourd…disons un bon kilo.

Les livres font leur retour

C’est génial, compte tenu de la façon dont nous avons tous été collés à nos écrans ces derniers mois. Puisqu’il n’y a pas de radio, de télévision ou de films en Israël pendant Yom Kippour, de nombreux israéliens – à la fois ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas – choisissent de passer la journée en compagnie d’un livre de prières pour les uns, ou une œuvre pour les autres.

Vos enfants rapportent des œuvres d’art médiocres à la maison

Le festival de Souccot est vraiment génial, avec toute cette hospitalité et ces repas en plein air. Le seul inconvénient est peut-être que vous devez faire semblant d’être fasciné par les décorations douteuses que vos enfants ont créées à l’école. Grace au confinement cette année, nos enfants n’auront pas le temps matériel de les confectionner.

Il fait très légèrement plus frais

Nous ne l’avons pas encore remarqué cette année, mais les festivals d’automne (tous annulés) marquent généralement la fin de l’été en Israël, et avec eux la flambée des températures que nous avons dû endurer pendant quelques bons mois. Nous pensions pouvoir mettre de nouveau le nez dehors et voici que l’on nous flanque 3 semaines de confinement.

Les querelles familiales

La dispute sans fin. Avec quelle famille devons-nous célébrer les repas de fêtes. Celle de Monsieur et celle de Madame ? Cette année, la discussion a été particulièrement animée en raison du fait que nous avons tous raté Pessah ensemble. Malheureusement, l’histoire se répète et nous ne pourrons circuler librement entre les parents respectifs. Donc pas de dispute. Le confinement œuvre pour la paix des ménages ?

Tous les vêtements blancs disparaissent des magasins

En Israël, il est d’usage de porter du blanc pour les fêtes de fin d’année. Et si vous n’avez pas acheté votre tenue de fête avant la fin du mois d’août, il y a très peu de chances que vous puissiez le faire maintenant. La couleur blanche a disparu des magasins depuis belle lurette. Et puis les magasins sont désormais fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les gens s’approvisionnent comme si c’était la fin du monde

Même ceux qui ont des objectifs plus modestes que de se trouver une belle tenue blanche ont du mal. Car la frénésie du shopping est loin de se limiter aux articles superflus tels que les vêtements. L’épicerie de base est maintenant une priorité absolue. Les gens affluent vers les supermarchés et accumulent d’innombrables articles avant la ronde interminable de repas qui nous attend.

« Après les fêtes »

« On verra après les fêtes ». C’est l’expression la plus employée, disons deux semaines avent le début du mois de tichri et jusqu’à Souccot. Comme si plus rien ne devait se passer dans l’intervalle. Aucune décision importante, pas de réponse des administrations, bref le néant. Cette année, la variante est évidemment : « On verra après le (second) confinement ».

Étonnamment cette année, tout le monde est toujours là pendant les fêtes

S’il s’agissait d’une année sans pandémie, le signe n ° 1 de la saison des vacances serait l’aéroport en plein essor et le désir ardent de nombreux Israéliens d’être aussi loin que possible de chez eux. Bien que ce désir brûlant soit présent, la crise des coronavirus signifie que pour la deuxième fois en un an, nous célébrerons tous les vacances à la maison.

Bien sûr, tremper votre pomme dans du miel sur une plage de sable blanc, sur une île grecque isolée sonne bien, mais faire ? Nous sommes tous ici et nous allons en tirer le meilleur parti.

Joyeuses fêtes! Chana Tova et Gmar hatima tova