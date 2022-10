10 choses bonnes à savoir à propos des superhéros juifs

Beaucoup de nos héros préférés ont été créés par des juifs. Voici 10 choses que vous ne pouvez pas savoir à propos des Juifs et des super-héros:

1) En 1933, deux élèves du secondaire à Cleveland, Joe et Jerry Siegel Shushter, ont créé Superman. En 1938, les deux jeunes gars vendent leurs droits de Superman à DC Comics pour 130 $.

2) Votre vilain favori, Magneto de X-Men est en effet un Juif allemand du nom de Max Eisenhardt – et un survivant d’Auschwitz. Certains disent qu’il a inspiré la Ligue de Défense Juive de Meir Kahane.

3) Le premier héros de bande dessinée israélienne a été appelé SabraMan. µIL a été créé en 1978 par un jeune de 15 ans! Ce garçon Uri Fink est devenu l’un des plus grands dessinateurs d’Israël.

4) Joe Kubert, qui est né dans un Shtetl en Pologne, a travaillé chez DC Comics pendant de nombreuses années et a ouvert une école professionnelle de comics: l’école Kubert, à Dover dans le New Jersey.

5) Le caricaturiste israélien Dorit Maya Gur a créé Falafel Man après avoir étudié à l’école de Joe Kubert. Gur a voulu « casser tous les mythes existants sur l’évolution de la mentalité israélienne » et a créé un super-héros joufflu, adorable et avec des taches de rousseur. « On a envie de lui pincer la joue comme toute bonne grand-mère juive pourrait le faire. »

6) Will Eisner a été chargé de créer Wonder-Man, à l’image de Super Man. La bande dessinée a eu une courte durée mais la série non!

7) En 1940, Jacob Kurtzberg et Hymie Simon ont créé Captain America pour Timely Comics.

8) Stan Lee est né Stanley Martin Lieber. Dans les années 1950, tout en travaillant pour Atlas Comics, il a créé quelques-uns des super-héros les plus connus là-bas, soit The Hulk, X-Men, Spiderman et les Quatres Fantastiques.

9) Al Weisner a inventé Shaloman en 1985. Selon Wikipedia: « Shaloman est normalement une roche inanimée, jusqu’à ce que quelqu’un crie les mots » O vey voy « Ces mots transforment la roche en un homme musclé aux cheveux bouclés : Shaloman « .

10) Benjamin Jacob « Ben » Grimm est né dans le Lower East Side à New York. Mais il est mieux connu comme un membre des Quatre Fantastiques, la «chose». Il a fallu quarante ans pour qu’il accepte de discuter ouvertement de ses origines juives, mais son sens de l’humour juif a toujours été évident pour tous.

Qui est votre super-héros juif préféré?