1 000 000 d’israéliens vivent-ils aux Etats-Unis ?

Que le gouvernement israélien l’aime ou pas, la diaspora israélo-américaine est réelle, grandit et laisse ses marques aux États-Unis. Il n’y a aucun moyen réel de savoir combien d’Israéliens vivent aux États-Unis.

Selon alyaexpress-news.com : « Les estimations des Israéliens en Amérique varient considérablement – d’environ 200 000 à environ un million. Selon les statistiques du département de sécurité intérieure des États -Unis , quelque 250 000 Israéliens ont acquis une résidence permanente aux États-Unis entre 1949 (lorsque 98 Israéliens ont quitté l’état infantile) jusqu’en 2015.

L’ambassade américaine d’Israël a déclaré qu’entre 750 000 et 1 million d’Israéliens vivaient dans le pays. De 2012 à 2015, selon Homeland Security, 17 770 Israéliens ont pris leur résidence aux États-Unis. Au cours de cette période, moins de 13 000 personnes ont fait un déménagement des États-Unis à Israël.



Ils sont centrés à New York et à Los Angeles.