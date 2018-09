🔴 Vif échange entre Poutine et Netanyahu : “Israël continuera à protéger ses intérêts”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu  s’est entretenu lundi au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine du déploiement du système russe de missiles antiaériens S-300 en Syrie.

Vladimir Putin had a telephone conversation with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the initiative of the Israeli side https://t.co/tsR2uGhdwf

