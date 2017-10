🔴 VIDEO – JERUSALEM : découverte d’une nouvelle partie du Mur des Lamentations

Des archéologues israéliens ont présenté lundi une nouvelle partie du mur des Lamentations récemment mise au jour dans la vieille ville de Jérusalem, ainsi qu’un vieux bâtiment romain. Joe Uziel, qui a participé aux fouilles, a affirmé que ses collègues et lui connaissaient l’existence d’une partie non découverte du Mur de Lamentations et s’attendaient à trouver une rue romaine à sa base.

“Mais, au fur et à mesure que nous creusions, nous nous sommes rendus compte que n’arrivions pas à trouver la rue. A la place, nous avons découvert un bâtiment circulaire”, a-t-il déclaré sur le site à des journalistes. “Nous avons réalisé en fait que nous mettions au jour une structure de type théâtre (romain)”, a ajouté l’archéologue. Lire la suite sur lemondejuif.info