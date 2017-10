🔴 Royaume-Uni : deux morts et plusieurs blessés après des attaques au couteau dans différentes villes du pays

Les villes britanniques de Londres, Manchester, Brimingham et Sheffield ont connu samedi matin plusieurs attaques au couteau. Deux hommes ont été tués et plusieurs autres personnes blessées, révèlent le Guardian et le Sun. La police britannique ignore encore si ces différentes attaques ont été coordonnées.

C’est dans la capitale et à Manchester que les deux hommes ont trouvé la mort. Parallèlement, cinq personnes ont été blessées à Sheffield, dont certaines très sérieusement, lors de deux affrontements séparés. Deux personnes ont été interpellées. La police précise que l’enquête s’oriente sur l’hypothèse d’un crime à caractère raciste rapporte The Yorkshire Post.