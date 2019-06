🔴 Netanyahu limoge les ministres Naftali Bennett et Ayelet Shaked

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche les ministres Ayelet Shaked et Naftali Bennett, destituant les deux dirigeants de la nouvelle droite de son cabinet.

Le bureau du Premier ministre a informé Bennett et Shaked qu’ils ne seraient plus respectivement ministre de l’Education et ministre de la Justice, leur parti n’ayant pas franchi le seuil électoral lors de l’élection du 9 avril.Lire la suite sur lemondejuif.info