🔴 Netanyahu : “La démission du PM libanais est un signal d’alarme pour la communauté internationale”

Le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu a affirmĂ© samedi que les dĂ©clarations du Premier ministre libanais, Saad Hariri, faites au moment de sa dĂ©mission, “sont un signal d’alarme pour la communautĂ© internationale”

"La dĂ©mission du Premier ministre libanais et ses dĂ©clarations sont un signal d'alarme pour la communautĂ© internationale pour qu'elle agisse contre l'agression iranienne qui tente de transformer la Syrie en un second Liban", a dĂ©clarĂ© M. Netanyahu. "Cette agression met non seulement en danger IsraĂ«l, mais tout le Moyen-Orient. La communautĂ© internationale doit s'unir et contrer cette agression", a-t-il ajoutĂ©.