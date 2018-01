🔴 MONTREUIL : un Juif violemment agressé à son domicile

Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a révélé jeudi qu’un homme de confession juive a violemment été agressé tôt ce matin à son domicile à Montreuil.

“Le BNVCA dénonce et condamne l’agression violente dont a été victime dans son pavillon de Montreuil (93) un homme de confession juive attaqué le 18/12/18 vers 2 h de matin. Selon nos informations, la victime, Mr. S .H a été surpris pendant son sommeil, par 3 individus cagoulés, qui l’ont ficelé et battu pour le dévaliser. Bien que grièvement blessé, au visage et à l’œil la victime est parvenue à s’enfuir, et prévenir la police. Elle est actuellement hospitalisée dans un établissement spécialisé pour y recevoir des soins à l’œil”, a précisé l’organisation juive dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info