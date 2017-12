🔴 Macron persiste et signe : “Jérusalem doit être divisée”

La France a réitéré mercredi ses critiques à l’encontre de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël.

“Le président de la République a fait part le 4 décembre de sa préoccupation sur la possibilité que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d’Israël. Il a rappelé que la question du statut de Jérusalem devra être réglée dans le cadre des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, visant en particulier l’établissement de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Jérusalem pour capitale”, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d’un point de presse. Lire la suite sur lemondejuif.info