🔴 Israël : l’armée réduit la peine du soldat Elor Azaria

Le chef d’état-major de l’armée israélienne a décidé de réduire de quatre mois la peine de prison d’un soldat condamné à 18 mois d’emprisonnement pour avoir enfreint les consignes de tirs de l’armée israélienne en abattant en 2015 un terroriste palestinien.

Le porte-parole de l’armée a expliqué que le chef d’état-major, le général Gadi Eisenkot, avait pris en compte “le fait qu’il (était) un soldat combattant” et qu’il avait été éprouvé par l’emballement politique et médiatique autour de l’affaire.

#BREAKING IDF Chief Eisenkot takes 4 months off of 18-month sentence of #ElorAzaria for killing an incapacitated Palestinian assailant pic.twitter.com/3PeE1DZVOz

— Peter Lerner (@LTCPeterLerner) 27 septembre 2017