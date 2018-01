🔴 Des menaces contre la communauté juive de La Varenne-Saint-Hilaire : “Après Créteil, c’est vous bande de bâtards qui allez brûler”

Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a révélé dimanche l’existence de menaces contre la communauté juive de La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne).

“Le BNVCA dénonce et condamne la nouvelle menace antisémite découverte ce dimanche matin du 14/1/18, par les dirigeants de la communauté juive de La Varenne Saint-Hilaire. Le Président de cette synagogue nous a transmis le courrier anonyme découvert dans la boite aux lettres, expédié le 10 janvier 2018 et adressé au Centre Communautaire La Varenne Sainte Hilaire 94170. Sur l’une des deux lettres anonymes encadrées de croix gammées, ont lit “SALE JUIFS DE BATARDS HITLER VAINCRA” et sur l’autre: “APRES CRETEIL C EST VOUS BANDE BATARDS QUI ALLEZ BRULER DANS LE QUARTIER”. Le dirigeant de la communauté a déposé plainte”, a dénoncé l’organisation juive dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info